青年“报复”两邻 多次上门骚扰

偷窥对面座组屋的两名邻居成瘾，21岁青年特意送上包裹要与邻居当朋友，结果包裹被退回，他为此心生不满展开“报复”，五个月内多次上门骚扰，更在面簿指两人是胆小鬼和骗子等。

被告孙贤峰（译音）面对四项控状，包括抵触防止骚扰法令、偷窃、破门入屋子和蓄意伤人。他昨天（12月23日）承认其中两项，余项交由法官下判时一并考虑。

根据案情，两名受害人是住在被告家对面座组屋单位的邻居，被告从他家就能看到受害人单位。

受害人发现被告经常偷瞄他们家，还朝他们挥手，不时还偷拍他们的单位。

今年2月，被告留了一个包裹在受害人家外，里头有两件球衣和一罐饼干，还有一封信表明被告想与两人做朋友，并对自己偷拍他们的家而感到道歉。

受害人婉拒被告的好意，把包裹交还给被告的父亲。父亲当时向他们保证已指示儿子删除偷拍的照片，并代儿子赔偿189元给两人。

被告恼羞成怒，在2月24日至7月3日之间以频频盯梢和骚扰他们。

其中，被告拆下受害人家门外的农历新年装饰，并取走受害人家门外的鞋子、垫子，以及把装有洗发精和保健品的包裹后丢到垃圾槽。被告也将烟头和鸡蛋丢在受害人家门外。

被告还在网上找到受害人的个人资料后，将资料张贴在他的面簿，并留言指“受害人曾承诺若我骚扰他们，他们才会关上窗帘和百叶帘，但我已一个半月没骚扰他们，他们却持续躲在窗帘后面避开我，还在面簿上屏蔽我。

被告还骂他们是骗子和胆小鬼，并注明他只是陈述事实，没有要冒犯他人。