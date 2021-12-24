带儿外出乘车两度伤人动粗 29岁男子认罪待判

男子带三个孩子外出，一次在搭巴士时，不满老汉碎碎念指他的孩子吵闹，另一次不满德士司机提醒要他的孩子系好安全带，两次与人起纠纷伤人又动粗，惹上官司被控上法庭。

被告迪席尔瓦（29岁）昨天（12月23日）承认四项蓄意伤人及动粗的罪名，其余四项交由法官加以考虑后，案件展期下判。

根据案情，被告在去年8月10日傍晚6时45分左右，带着妻子以及三个年幼的孩子乘搭巴士。

在巴士上，一名70岁的老汉要被告的孩子安静点，之后老汉和61岁的妻子以及被告一家人都在武吉班让同个巴士站下车。

老汉下车后仍碎碎念，被告忍无可忍与老汉吵了起来，脱下口罩往老汉脸上吐了一口痰，还在老汉准备上巴士时踢了他一脚。老汉因此撞倒他的妻子，导致妻子跌伤手。

在另一起事件，被告今年2月21日带着三个孩子和女佣出门。在乌节路的德士站上了德士，还带着一辆手推车和一个滑板。

被告的三个孩子坐在德士后座，51岁的德士司机提醒两个独自坐的孩子要系好安全带。德士离开德士站后，司机回过头检查，两个孩子还是没系好，司机再次提醒。

被告认为司机在骂他孩子，与司机吵了起来。司机把德士开到德士站让他们下车。

被告从后车厢拿婴儿手推车以及滑板时，用婴儿手推车打了德士司机的右臂，然后用滑板打了司机的左臂，全程被闭路电视拍了下来。

被告称老汉种族歧视，德士司机侮辱他管教无方，被两人“挑衅”才会出手。

代表律师求情时说，被告在两起事件中都被两名男子“挑衅”，才会做出过激的举动。

律师指出，被告称老汉不但骂他孩子，还说了种种带有种族歧视的话，他忍无可忍才会动手。

被告也称，德士司机一直说他不会管孩子，还对他的孩子大呼小叫。

主控官反驳，指这些都是被告的说法，受害者都说没有侮辱被告，就算在言语上被“挑衅”，也不该动手，而且两名受害者都比他年长。