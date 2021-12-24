警员上前递口罩和劝说 无罩嫂突大喊“救命”

阿嫂没戴口罩，警员前去劝说，甚至递上口罩，岂料阿嫂不领情，还失控大闹。

这起事件在前天（12月22日）早上9时19分，地点在宏茂桥城的巴士转换站内。

根据网上一段25秒视频显示，一名阿嫂瘫坐在地上大喊大叫，期间还喊“救命”，身旁则有4名警员给予协助。

警方昨晚发出文告表示，网上流传的一则贴文，称警方粗暴对待一名妇女的指控是不真实的。贴文指出，55岁妇女在公共场所多次拒绝戴口罩，警方接获投报后抵达现场，获知妇女在超市时拒绝戴口罩，尽管超市工作人员一再提醒，该妇女仍不戴口罩，还在超市大喊大叫。

随后，警员在宏茂桥巴士转换站发现妇女，尽管警员一再劝说，妇女拒绝听从。警员向妇女递出口罩，她拒绝接受，大声喊叫与试图走开。

周旋超过15分钟后，由于妇女行为对自身和公众健康构成威胁，警察因此将她逮捕，案件转交给心理卫生学院（IMH）处理。

警方强调，严格遵守安全管理措施，包括在公共场所戴口罩，是保障人民健康和安全关键，因为有助于减缓病毒的传播，尤其是当奥密克戎新变种毒株在世界各地迅速传播时。

警方促请人们在网上发贴或分享任何资料时要负起责任，不要散布未经证实资料或对事件做出错误陈诉。

警方严肃看待此类恶意和虚假指控，正在调查有关的事件。