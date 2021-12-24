信德集团传取消High Point集体出售交易

（早报讯）香港信德集团（Shun Tak Holding）据传因我国政府出台的降温措施关系，取消了乌节路私宅High Point的5亿5669万元集体出售交易，间中损失了100万元的投标按柜金。

High Point的销售代理第一太平戴维斯（Savills）在接受《联合早报》记者询问时，表示不对这项消息置评。记者也电邮信德集团询及此事，但截至今天下午截稿时，该公司并没有回应。

信德集团是在两周前买下High Point这个集体出售项目。

项目原本要价为5亿5000万元，在竞标下信德集团最终以比要价高出169万元的价格成交。若加上7％的额外阳台面积，整体地价相当于容积率每平方英尺2537元，是2018年7月以来的最高单位地价。

在发展总蓝图下，信德可将项目地段重新发展成楼高36层、共98个单位的超级豪华项目，每个单位的平均面积约2153平方英尺。

信德在取得该项目后，曾发布文告说，集团将把这地段重新发展成豪华住宅项目，预计2027年建成。

信德是已故澳门赌王何鸿燊创立的企业，目前由他的女儿何超琼主掌。

她在文告中说：“集团透过者次收购，进一步巩固和拓展集团在新加坡市场的地位，并将继续引进高品质和独特元素，为当地的发展增添活力。”

信德集团之前在本地私宅市场推出兰心居（Les Maisons Nassim）和柏皓（Park Nova）等项目，取得销售成功，其中柏皓有一个单位以尺价5838元成交，兰心居的一个单位成交尺价为5786元，都创下近期私宅尺价纪录。

政府推出新一轮降温措施，将发展商须支付的额外买方印花税（ABSD）调高至35％，使得正推出或准备推出的逾150亿元集售项目，遭遇更多障碍。

本周三刚结束招标的湖景园（Lakepoint Condominium）因接到的竞标价低于保留价，改而进行私下协商，成为首个在降温措施宣布后招标失败的集售项目。如果信德真的取消High Point交易，它将是又一个受降温措施影响的集售项目。