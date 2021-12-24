接种两剂科兴疫苗者 不必预约即可接种第三剂

（早报讯）接种两剂中国科兴冠病疫苗超过三个月的公众，即日起可以直接到指定的疫苗接种中心打第三剂疫苗，以完成冠病疫苗接种程序。这些公众不用提前上网预约。

指定接种中心包括全岛各个提供莫德纳（Moderna）疫苗的接种中心，以及提供科兴疫苗的来福士城会展中心。年逾60岁者也可以到任何一个提供辉瑞／复必泰（Pfizer-BioNTech/Comirnaty）的疫苗接种中心打针。

来福士城会展中心的疫苗接种中心将在12月31日之前，允许公众在没有预约的情况下前去接种第三剂疫苗。

卫生部周五（12月24日）下午发文告做出这项宣布时也重申，当局强烈鼓励接种科兴疫苗（Sinovac-CoronaVac）的公众，在施打第二剂的三个月后打第三剂疫苗，而且应该接种采用流行病特别采用程序（PSAR）下获得批准的信使核糖核酸（mRNA）疫苗，也就是辉瑞／复必泰或莫德纳，除非医学上不适合者。

目前有2万9000人应打第三剂疫苗。卫生部说，由于科兴疫苗的抗体水平在第二剂完成后的三到六个月内迅速下降，接种第三剂将保持冠病疫苗提供的保护。

“新出现的国际数据也显示，mRNA疫苗，尤其是施打追加剂之后，对奥密克戎变种毒株也具保护功效，科兴和国药集团的疫苗中和抗体水平较低，或许不会有保护作用。”

卫生部也说，完成第三剂疫苗接种将保持个人“完成接种”的状态。超过指定期限之后，个人的疫苗接种记录将显示“未完成接种”，接下来将受疫苗接种差异化安全管理措施的限制。