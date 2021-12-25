零时零分12秒 元旦宝宝提前出生庆圣诞

（早报讯）元旦宝宝提前报到成了圣诞宝宝，赶在今天零时零分12秒出生当本地第一个圣诞宝宝，也让母亲经历10多个小时的阵痛后，初尝为人母的喜悦。

这名在伊丽莎白诺维娜医院出世的圣诞男婴英文名叫Lucas，重3.395公斤，是结婚五年的夫妇林顺彬（36岁，厨师）和郭婷婷（38岁，自雇者）的第一个孩子。

郭婷婷的预产期原本在明年1月1日，但医生担心胎儿过大对妈妈有危险，她听取建议，提前一周于前天（23日）入院催生，丈夫全程在旁陪伴。

“我从昨天（24日）上午开始出现阵痛，痛到全身发抖，一度想放弃（自然产）。后来打了无痛针，最终坚持到半夜平安顺产，现在比较疲劳。”

郭婷婷今天上午接受采访时正给宝宝喂奶，电话那头不时传来男宝宝宏亮的哭声，依然掩盖不住她初为人母的喜悦。

她认为，疫情中怀孕生产的妈妈们都很不容易。“我为了孩子，综合各方建议后没打（冠病）疫苗，所以怀孕期间哪里都不可以去，每天都过得提心吊胆。”

郭婷婷和林顺彬10多年前各自从中国和马来西亚来新加坡发展，因在同家公司工作而结缘，两人目前是本地公民。由于疫情，双方家人无法来新共同亲历重要时刻。

为了庆祝首名圣诞宝宝的诞生，院方也给郭婷婷和林顺彬一家免费升级病房，以示庆贺。

郭婷婷说：“还好宝宝顺利健康诞生，已经是很大的恩赐。我们会根据他的生辰取一个和基督相关的华文名，因为他在圣诞节出生，是天父赐给我们的孩子，希望他能成长为正直善良的男子汉。”