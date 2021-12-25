本地奥密克戎病例增至448起 The Vinyl Bar出现感染群

（早报讯）本地再出现一个奥密克戎感染群，10起相关病例都和位于里峇峇利路266号的酒吧The Vinyl Bar有关。

卫生部圣诞节傍晚发文告通报这个感染群时说，10名病患均已完成疫苗接种程序，他们的病情轻微或者没有出现症状，当局正在通过接触者追踪行动围堵疫情的扩散。

该感染群的首名病患（280860号）本月14日通过疫苗接种者旅游通道（VTL）从美国抵境。他入境当天的检测结果呈阴性，但18日的检测发现染病。

280860号病患15日和一名同事（281477号）见面，后者17日曾到访The Vinyl Bar。

卫生部的流行病学调查结果显示，281477号病患有可能将病毒传给了酒吧的工作人员（281876号）以及三名顾客（282091、282143以及282178号），282091号病患后来又传染了四名同住者。

卫生部说，与确诊病例有密切接触的酒吧职员和访客已接受隔离。作为防范措施，卫生部将联络其他在本月17日与281477号病例同时间出现在酒吧的酒吧职员和访客，安排他们做一次性的聚合酶链式反应（PCR）检测。

卫生部也提醒，所有曾到过该酒吧的访客也应该密切留意自己的身体状况，尽可能在到访的14天里减少社交聚会。他们若感到不适，应立即看医生。

目前本地已侦测到448起奥密克戎病例

由于奥密克戎在全球迅速传播，本地的确诊病例也明显增加。到目前为止，卫生部已侦测到448起确诊感染奥密克戎的病例，其中包括369起境外输入病例和79起本土病例。

卫生部重申，鉴于奥密克戎的高传染性，这个变种毒株在本地社区传播是迟早的事。“每个人都应该尽自己的本分并保持警惕，降低冠病传播的风险，并在能够接种疫苗和打追加剂的时候前去打针。”

这是本地出现的第二个疑似奥密克戎感染群。本月中旬，有三名确诊感染奥密克戎毒株的病患曾经到访位于武吉知马购物中心的Anytime Fitness健身房。该健身房后来被发现因未能制定有效防疫程序，确保会员遵守现行的安全管理措施，被新加坡体育理事会下令关闭10天并处以罚款。