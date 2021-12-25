另有一酒保检测呈阳 奥密克戎感染群The Vinyl Bar停业10天

（早报讯）出现奥密克戎感染群的酒吧The Vinyl Bar今天（12月25日）起停业10天，除了卫生部文告通报的确诊者之外，另外还有一名酒保的检测结果呈阳。

The Vinyl Bar总经理伦道夫（Randolph，67岁）今晚接受《联合早报》访问时透露，自己就是卫生部文告中提到的281876号确诊者，可能是从酒吧感染群首号病例的同事那里感染病毒。

卫生部今晚约7时30分发文告说，有10起奥密克戎病例与位于里峇峇利路266号的The Vinyl Bar有关。

该感染群的首名病患（280860号）本月14日通过疫苗接种者旅游通道（VTL）从美国抵境。他入境当天的检测结果呈阴性，但18日的检测发现染病。

他15日和一名同事（281477号）见面，后者在17日到访The Vinyl Bar，并可能将病毒传给了酒吧的工作人员（281876号）以及三名顾客（282091、282143及282178号），282091号病患后来又传染了四名同住者。

伦道夫透露，他是在23日确诊，目前症状轻微，在医院接受治疗。随后也有一名酒保发现染病，病情也是稳定的。

伦道夫说：“那名男顾客后来有通知我们，他感染了冠病。”

他也说，The Vinyl Bar总共有五名员工，另外三人分别是老板、收银员和厨师，他们目前的检测结果都呈阴性并接受隔离。“我们接下来会安排进行清洁工作，然后才重新开门营业。”