公交车资今起调高 多25万户家庭可申请补助券

（早报讯）公共交通车资今天（12月26日）起上调，政府放宽了公交补助券的申请条件后，估计会有多25万户家庭能够提出申请。

即日起，以卡付费的成人车资每趟车程上调3分至4分，年长者、学生、低收入员工及残障者的优惠车资则调高1分。不过政府会发放60万张、各值30元的公交补助券，协助舒缓车资上涨对低收入家庭的影响。

此外，当局也修订申请条件，将每月人均家庭收入顶限从原本的1200元提高至1600元。交通部答复《联合早报》询问时说，放宽条件后估计会有多25万户家庭能够提出申请。

补助券发放活动分阶段进行。在第一阶段下，前年申请到补助券的家庭，今年会自动获得补助券，他们会在年底前收到通知信。

其余符合条件者则可从明年初起上网申请。想亲自到场申请的公众，可选择到民众俱乐部或联络所提交申请，符合条件但不懂得如何申请的公众也能寻求援助。公众可在12月28日至后年3­月31日之间兑换补助券。

其中一个受益者是数年前患上大肠癌后就无法继续工作的李宝林（69岁），目前他与另一名室友合租白沙一带的一房式租赁组屋，除了房租，他每个月还得承担医疗费用、食物和公交车资等日常开销。

李宝林受访时说，政府每个月会提供500多元补贴，不过他几乎每天会外出，交通开销不小。“虽然我会尽量搭公交，但因身体不好，走几步路就累，有时候去新加坡中央医院复诊时只能搭德士。”

除了往返医院，李宝林也会经常去女皇镇探望姐姐，或是到他曾居住的阿裕尼一带找街坊。他平时须先搭巴士到地铁站转车，每个月的公交车费约50元。

李宝林持的是乐龄优惠车资卡，每趟车资最多9角2分，车资上调后，须多付1分。由于他是低收入者，因此会获得30元的公交补助券，可用来购买月票或为车资卡添值。

政府上月宣布上调车资的消息后，李宝林原本担心经济负担会因此加重，有了补助券，他的担子也就轻了些。“我有时会碰到没钱为卡充值的情况，需要跟朋友借钱，政府每个月若能提供更多公交津贴的话会更好。”