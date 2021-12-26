明年小一至小三生 1月5日起可预约接种冠病疫苗

（早报讯）明年在主流小学和回教学校就读一年级至三年级学生的家长和监护人，可从明年1月5日起为孩子预约接种冠病疫苗。

早前优先受邀预约的小四至小六生中，有超过四成已注册接种。明天（12月27日）起，七个儿童疫苗接种中心将投入运作。教育部长陈振声和通讯及新闻部兼卫生部高级政务部长普杰立医生今早（12月26日）参观位于武吉班让的信佳—凯秀（Senja-Cashew）民众俱乐部儿童接种中心，随后接受媒体采访。

陈振声说：“我们意识到一些家长在等看孩子新学年的时间表再做决定。我们希望1月4日开学后，家长看了时间表，可以尽快为孩子注册接种。”

教育部理解一些家长打算为不同年龄层的孩子同时注册，因此从1月5日起，小一至小六生可一起注册，并一起前去接种疫苗。

陈振声透露，周末接种时段的预约情况良好。他建议家长为孩子预约星期一至四的接种时段。若孩子在星期一至四接种疫苗，教育部将让孩子休假一天，家长无须担心孩子会因缺课而受罚。

学校也会作出特别安排，帮学生补上接种当天错过的课程，以及确保学生在接种后的两个星期内避免剧烈运动。

即日起，所有2010年至2012年间出生孩童的家长和监护人，也可通过全国预约系统为孩子注册接种意愿。

据记者观察，信佳—凯秀民众俱乐部的儿童接种中心与现有的成人接种中心设在同个地点，但儿童接种中心设有专属的排队通道和接种站，儿童注册柜台也贴上可爱的小熊贴纸作为区分。

受过儿科护理培训的医护人员，将在儿童注册时为他们测量体重。若儿童在接种后的30分钟观察期间出现不良反应，医护人员将根据儿童的体重配药来缓解不良反应。

从注册到完成接种后的观察时间，每名孩童可由一名家长或监护人全程陪同，儿童接种中心等候区和观察区的椅子都成对排列。接种站的护士在施打疫苗前，会先确认孩童和家长的个人资料，并确保家长同意孩子接种。

儿童疫苗瓶使用的是橙色瓶盖，与成人疫苗瓶的紫色瓶盖作区分。儿童针筒也较短，长度是成人针筒的八分之五。

儿童接种中心内也竖立Soaper 5卡通人物站板以及播放动画片，让孩童们感到亲切和安心。打完疫苗后，儿童将获得接种卡以及可爱的贴纸和记事本，并可与其中一名Soaper 5超级英雄合照。

负责管理信佳—凯秀民众俱乐部儿童接种中心的康盛医疗专科诊所总裁曾伟玲受询时透露，接种中心每天最多可为2000名孩童接种，但计划初期会先从每天1200名孩童开始。

“我们已做好准备，在必要时扩充人手，每天为超过2000名孩童接种。”