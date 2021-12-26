圣诞节隔天 商家已开始办农历新年促销

（早报讯）今天（12月26日）是圣诞节隔天的节礼日（Boxing Day），恰逢星期天，乌节路购物人潮不断，但邻里购物商场人潮少，大部分属出来逛街的小家庭。

加上明年的农历新年（2月1日）来得早，一些实体店也看准商机，开始农历新年的促销活动。不少受访消费者也已开始置办年货。

记者今早走访乌节路和兀兰长堤坊，许多实体店配合节礼日推出促销活动，但多数规模不大。

COURTS亚洲集团首席运营官兼新加坡总裁王德成答复《联合早报》询问时指出，今年佳节周末的销售额超越去年，最畅销的包括电视机、床褥，以及冰箱等大型家用电器。

王德成说，COURTS的圣诞节和节礼日促销活动以线上线下混合方式进行，迎合不同购物喜好的顾客，也有一些顾客喜欢到实体店查问物品的详情，并在回家后线上下单。

“随着疫情限制放宽、新加坡人逐渐接受新常态，消费者情绪似乎正在反弹。在经历了长时间的聚会限制后，有一些消费者渴望零售体验。还有一些消费者更喜欢到场看产品，并与可以提供个性化服务和建议的客户服务人员沟通。”

化妆品品牌悦诗风吟位于长堤坊的店员也透露，实体店内举办的圣诞促销没有比往年多样化，反而网上的促销更吸引人。

不愿具名的店员指出：“今年实体店内的圣诞销售比去年少约一两成，可能因为大部份的公众在疫情期间都养成上网购物的习惯。”

长堤坊一家服装品牌分店工作三年的匿名店员则观察，今年的圣诞实体店面销售量比去年略高约5%到10%，但整体还是没有预料中的好。

“自疫情暴发以来，销售量就锐减至少一半，尤其去年外出的安全限制不断改变，难免影响购物气氛。今年政府逐渐放宽条例，我们预计年底和农历新年等佳节会比去年的情况好，只是增长没有想象中的快。”

幸运广场一家服装店的店员贝儿（32岁）则观察，每逢公共假日或周末，乌节路都会出现人潮，并不觉得是因为圣诞节而有所增加。

早上11时就抵达乌节路的彭顺和（51岁，银行）因为知道今天是节礼日，因此专程前来购买台扇，还获得30%折扣。

他说：“今天有空所以决定早点来，想避开购物人潮，所以买完了台扇就会离开了。”

不少店面和消费者也开始为农历新年做好准备，如义安城高岛屋，实体店已装上农历新年装饰。他们并没有举行节礼日促销，而是从即日起（12月26日）至明年1月31日举行农历新年相关活动。位于百利宫的美罗也摆出了许多红色服饰以及旗袍。

许多公众已经开始置办年货。李莲华（56岁，家庭主妇）今早到兀兰民事服务中心内的职总超市，乘商品还没起价前购买了三箱饮料和零食留到农历新年。

她说：“我们没有什么庆祝圣诞，但农历新年通常得早一些准备，否则食物起价，到时的人潮也多。”

杨秀丽（80岁，退休）今早与媳妇到位于百利宫的美罗购物。她不常逛街，但有好几年特别在节礼日出门购物。

她说：“我买了三件衬衫和一条裤子，而且明年农历新年比往年早，所以这些刚好可以在明年农历新年穿。”