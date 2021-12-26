四少年骑脚踏车夜闯工业大厦搜刮偷钱

四少年连续两天凌晨潜入工业大厦，搜刮货仓外的橱柜，偷走百元零钱，事主报警。

事件发生在本周四（23日）与周五（24日）凌晨时分，地点是义顺工业1街的一座工业大厦。

事主王先生（26岁，货仓负责人）告诉记者，他周五早上上班时，发现货仓外的办公桌抽屉被人打开过，大约百元的零钱不翼而飞。他调阅电眼查看，发现四名10多岁的少年，于凌晨约3时前来搜刮，发现零钱后带走。

“根据管理层的电眼，这群少年徒步进来，但之后却骑着脚车与踏板车，怀疑也在其他单位捣乱。我报警后，才确认有其他单位中招。”

根据王先生提供的逾4分钟视频显示，四名少年到了货仓外后，围在抽屉逾两分钟，搜括一番，还偷喝了矿泉水才离开。

一名物流公司业者林先生（35岁）则表示，周四晚上就发现公司外回收废料袋有异常，调阅电眼后，才发现有四名少年于凌晨1时在公司外翻找物品。另外，他也发现儿子的越野脚车被人用过，结果车尾灯损坏。

“岂料，周五凌晨，同一批人又再前来，儿子大喊一声后，对方就逃走。虽然没有贵重物品不见，但我隔天还是报警。”

警方证实，星期五上午11时18分接获一宗失窃的投报，警方在调查中。

装更多电眼 加强防范

为加强防范，林先生已将儿子价值300元的越野脚车移到公司内。

“另外，一些顾客下单的产品，也会被搬到公司内。”

王先生则说，货仓首次发生失窃事件，下来会安装多几个电眼，也避免将贵重物品放在外面。