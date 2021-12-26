卫生部回应彭博社报道：我国是要拖慢奥密克戎在社区传播

（早报讯）针对彭博社评论文章批评我国处理输入型奥密克戎病例的方式混乱无序，卫生部发声明说，为了拖慢奥密克戎毒株在我国社区传播，我国采取了一系列预防措施，这与最初应对德尔塔毒株时相似。

一旦我国对奥密克戎更加了解，卫生部强调会在适当时候把针对此毒株的措施，与应对其他冠病变种病株的措施结合。这包括允许患者居家康复、以自行检测代替隔离等。

此外，文章指有外籍旅客称染病孩童得单独隔离，卫生部反驳说，孩童不会与家人分开，至今在本地隔离设施接受隔离的12岁及以下孩童，都有成人陪伴。

彭博社12月23日刊登一篇名为“新加坡旅客遭遇奥密克戎混乱情况”（Singapore's Travelers Face Omicron Chaos）的评论文章，批评我国政府为遏制染奥密克戎毒株扩散采取的严格防疫措施，加上混乱的沟通方式，对国外返回新加坡的居民造成极大困扰和不便。

根据撰写评论的彭博社编辑雷切尔·罗森塔尔（Rachel Rosenthal）叙述，有人回返新加坡后，被告知自己是奥密克戎疑似病例，未准备好就被急忙送往隔离设施，还得与陌生人在同一间酒店房间隔离。有母亲称当局要她的孩子单独到隔离设施接受隔离。

卫生部发言人今天（12月26日）针对评论文章回复媒体询问时说，奥密克戎的出现为全球的抗疫之战带来不确定性，新加坡实施的防疫措施是为了遏制病毒在本地社区传播，以便争取时间让更多人接种疫苗或追加剂，同时进一步加增加护病房容量。

发言人指出，如今为遏制奥密克戎实施的防疫措施，与德尔塔毒株最初出现时的相似。这包括对入境旅客进行更严格的检测、追踪病例，以及将染病或近距离接触者，分别送往指定的康复或隔离设施，而不是让他们在家中康复。

“为了最优化使用我们整体的医疗设施容量，确诊感染冠病者可能会同其他确诊病人在护理设施一起接受隔离。”

卫生部驳斥接受隔离的孩童必须与家人分开之说。发言人强调，12岁及以下孩童会与一名看护者一起隔离；13岁至19岁的孩童和青少年只有在看护者书面批准的情况下，才能独自接受隔离。

评论指出，通过疫苗接种者旅游通道（VTL）入境新加坡的旅客，完全没有预料会碰到上述混乱情况，与他们当初预想的免隔离入境的情况截然不同。“这次挫败会影响新加坡作为有效率金融中心的地位。”

卫生部在声明中指出，不管是本地公民、永久居民或外籍人士，都必须遵守本地公共卫生措施。

发言人强调，这些措施是暂时的，主要让我国争取时间，更了解奥密克戎毒株，以便对防疫措施做相应调整。过去几周，越来越清楚的是，奥密克戎毒株的传播力更强，而也有迹象显示它导致病患得重症的几率相对低。

“当我们对情况更加了解，我们会在适当时候把针对奥密克戎的公共卫生措施，与应对其他冠病变种病株的措施结合。这包括允许患者居家康复、以自行检测代替隔离，这些都是与冠病共存的重要步骤。”