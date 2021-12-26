前高级政务次长潘峇厘逝世 享寿89岁

（早报讯）人民行动党前议员潘峇厘今天（12月26日）凌晨与世长辞，享寿89岁。

潘峇厘是行动党的建国一代议员，在1968年全国大选中步入政坛，当选淡滨尼区议员，服务该区20年。他也先后担任交通部政务次长和国防部高级政务次长。

当年的淡滨尼还是乡村，区内30个沙石场经常因开采石头而导致河水污染，潘峇厘便同沙石场商人接洽携手解决河水污染的问题。

曾与潘峇厘共事的宏茂桥集选区前议员刘炳森受访时回忆，除了照顾淡滨尼区，潘峇厘也协助分担其他议员的选区事务，尽心尽力，从不言倦。

“他有很长时期帮忙时任副总理吴庆瑞博士接见选民，照顾选区事务。后来张泰澄博士出任西德、比利时等欧洲国家的大使，潘先生也被要求代替张博士打理选区工作，的确劳苦功高。”

潘峇厘担任交通部政务次长期间，处理过棘手的“霸王车”（即无执照德士）问题。身为国防部高级政务次长，他也协助说服人民支持国民服役。

潘峇厘也是战备军人协会（SAFRA）的第一任主席（1972年至1989年）。国防部兼人力部高级政务部长扎吉哈今晚在面簿发文悼念潘峇厘。他说：“潘先生是国民服役的坚定支持者，并提倡以新方式来认可国民服役人员的贡献。在他的领导下，战备军协推出新计划，表达对国民服役人员及其家人的感谢，并推动国民服役人员之间的团队精神。”