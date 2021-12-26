奥密克戎冠病病例处理方式与其他冠病病例划一

（早报讯）卫生部调整对奥密克戎变种毒株的应对方式，感染奥密克戎的冠病患者明天起无须一律送往指定设施隔离，而是按照目前应对其他变种毒株的条例，根据病况和接触程度加以区分。

卫生部今天（12月26日）发文告说，国际科学证据显示奥密克戎变种毒株比起德尔塔变种毒株可能传播性更强，但病症不比德尔塔严重。冠病疫苗和追加剂也能在相当程度上提供保护。当局因此根据对奥密克戎变种毒株所掌握的最新信息，调整处理奥密克戎冠病病例的方法。

明天起，处理奥密克戎冠病病例的默认方式不再是在指定设施隔离。和目前对其他冠病病例的处理方式一样，身体不适和出现冠病症状的奥密克戎冠病病例将根据临床症状，被安排加入居家康复计划，或在社区护理设施康复。已接种疫苗或未满12岁的患者在10天后可完成居家康复或出院，未完成接种者则需14天。

身体无恙但检测呈阳者则应在首72小时留在家中，避免与他人接触。在72小时后，如果ART检测呈阴，便可恢复自由活动。如果期间感到不适，例如发高烧或气喘，应立即求医。

与确诊奥密克戎病患密切接触者则会接到为期七天的健康风险警告。他们第一天应使用ART自检，并将检测结果上传至卫生部平台。接下来七天只要进行ART自检，结果呈阴便可出门。七天之后无须进行额外检测。相关的接触者追踪工作也改回以家人自行申报，使用合力追踪等数码工具，以及密切控制医院、疗养院和学前教育中心等高危场所为主。