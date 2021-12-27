我国新增209起冠病病例 输入病例首次达百起

（早报讯）​我国​今天（12月26日）​新增​209起冠病确诊病例，输入病例首次达百起。

今天有104人确诊感染奥密克戎变种毒株，其中31起属于本地病例，73起则是境外输入的。

根据卫生部网站​今晚​更新的数据，新增的​209起病例中，有​105起是社区病例，四​起来自客工宿舍，100起从境外输入。这也是疫情暴发以来单日输入病例首次达百起。

每周社区病例增长率从昨天的0.56增至今天的0.58，但已连续44天低于1。今天有一人因冠病并发症逝世，死亡病例累计822起。

住院情况方面，过去一天有345人出院或完成隔离。

目前有377名冠病病患住院，其中43名住在普通病房的病患需要输氧，有八人病情不稳定，在加护病房密切观察，还有18人病危者，在加护病房接受插管治疗。加护病床整体使用率从昨天的49.6％略增至今天的50.1％。

截至​昨​天，全国人口中​87​％已完成两剂疫苗接种，36​％已施打追加剂。按符合接种条件的人口计算，则有​96​％完成接种。随着更多人完成疫苗接种和施打追加剂，过去28天确诊的1​万4416起病例中，​98.7％无症状或只出现轻微症状。0.9％在普通病房输氧，​0.3​％在加护病房治疗，​0.2％病逝。

截至今天中午，本地确诊病例累计27万7764起。