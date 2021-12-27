（早报讯）冠病变种毒株奥密克戎给市场带来不确定性，本地投资者本周预料采取谨慎态度，新加坡海峡时报指数或在2021年最后一周横摆收市。

投资者在年终假期之际显得谨慎，尽管新加坡股市上周五重回3100点以上，但全周仍跌0.11％，并且是两周连跌。

美国三大股指上周四全面上扬，纳斯达克指数的表现最佳，上扬0.85％。标普500指数和道琼斯工商指数分别涨0.62％和0.55％。

以下是今天（12月27日）值得关注的股票：

1.吉宝数据中心信托（Keppel DC REIT）今天开市前宣布，斥资5700万英镑（约1亿零550万新元），在英国布拉克内尔（Bracknell）收购一个数据中心。

该数据中心占地4.7英亩，位于永久地契地段，总建筑面积为9万4867平方英尺。目前全面出租给一家电信公司，直到2039年。

2.雅诗阁公寓信托（Ascott Residence Trust）今早宣布，以2亿1300万美元（约2亿9120万新元）收购美国四个学生宿舍。这些学生宿舍共有1651个床位，为超过10万名大学生提供住宿。

信托预计，这项收购能将信托2020财年的形式上每合订证券派息（distribution per stapled security）提高约3％，息税折摊前盈利（EBITDA）收益率预计为4.9％左右。

3.惠胜置地（Hatten Land）今早宣布，与华为国际（Huawei International）达成全面合作协议（Comprehensive Collaboration Agreement）。双方将在再生能源、数据中心、云计算与企业智能（Enterprise Intelligence）、金融科技基础设施等领域探索商机。惠胜置地今天将恢复交易。

4.信贷与风险信息方案供应商亚洲征信（Credit Bureau Asia）昨天披露，旗下联营公司Credit Bureau（柬埔寨）将在未来五年投入100万美元（约136万新元）推进柬埔寨的金融包容性。

5.Digilife Technologies表示可能会收购一家公司的股权，目前与目标公司的大股东洽商着，还没达成任何具约束力的协议。该股今天将恢复交易。