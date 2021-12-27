人力部：5万2000名员工至今未接种疫苗

（早报讯）我国有八成企业已全员完成疫苗接种，未接种的员工人数减少至约5万2000人，其中约6700人是60岁及以上的年长者。

劳资政三方伙伴今天（12月27日）更新了工作场所疫苗接种指导原则，透露上述截至本月19日的数据。这些未接种的员工不包括自雇人士。

整体而言，本地98％的劳动队伍都已接种疫苗，未接种人数从本月5日的约7万5000人，进一步减少了2万多人。只有一小部分员工出于健康原因无法接种。

卫生部昨晚宣布从明年1月15日起，未接种疫苗的员工即使检测结果呈阴，也不可进入工作场所。

根据最新指导原则，1月1日至14日间，未接种员工须自行承担活动前检测费用，并在取得阴性检测结果后才能进入工作场所。

15日起，只有完成接种、能证明因健康理由无法接种，或是过去180天内从冠病康复的员工，能够返回工作场所。

针对已接种至少一剂疫苗但尚未完成接种的员工，当局将给予宽限，让他们最迟在1月31日完成接种。在那之前，他们仍可凭阴性检测结果进入工作场所。

未接种员工如果无法居家办公，雇主可调整他们的工作岗位、要求休无薪假，或在别无选择的情况下终止聘约。在这种情况下解雇不能回返工作场所履行职务的员工，不会被视为不当解雇。