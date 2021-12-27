儿童疫苗接种中心启用 有家长一早就带孩子来

（早报讯）首批明年就读小四至小六的学生今天（12月27日）开始接种冠病疫苗，七个儿童疫苗接种中心启用首日，大致运作顺畅，未出现人龙。

明年在教育部小学和回教学校就读小四至小六的学生自上周三（12月22日）起优先受邀预约接种，最早可在今天施打疫苗。

据了解，多数儿童接种中心首日只为500名孩童接种，待运作稳定后再增至每日1000名。受访家长表示，网上预约和接种过程顺畅，一抵达接种中心就能立即登记接种，几乎无须等候。

记者今早7时45分走访白沙伊莱雅民众俱乐部的儿童接种中心，发现有八名孩童提早抵达，已在等候区排队。他们都预约了最早的接种时段，即上午8时。

明年就读立化小学四年级的蔡智丞（9岁）在父母陪同下，从红山前来接种疫苗。由于接种中心只允许每名孩童有一名家长或监护人陪同，父亲蔡易庭（39岁）只能在中心外等候。

蔡易庭说：“我们希望趁学校假期完成第一剂，如果等到开学后才接种，万一出现副作用就没办法上学，可能会影响课业。”

蔡智丞的母亲沈玮珊（36岁）说，接种中心内井然有序，卡通人物站板和电视播放的动画片可分散儿童的注意力，施打疫苗的护士也很有耐心，因此孩子全程都很冷静。

蔡智丞说：“我不会害怕，因为妈妈在我旁边。很快就打完了，而且不会痛。”

不过，也有孩童因害怕打针不停哭闹，须由家长抱着让医护人员接种。

据记者观察，在位于武吉班让的信佳—凯秀（Senja-Cashew）民众俱乐部儿童接种中心，有孩童挣扎约15分钟，须由三名医护人员和医生来安抚他的情绪，最终才顺利完成接种。

负责该接种中心的康盛医疗专科诊所医生林志勇（32岁）受访时说，遇到孩子哭闹时，医护人员会立即安抚他们的情绪，并在家长或监护人的协助下，分散他们的注意力。

“负责儿童接种工作的医护人员早前都受过培训，也有相关经验，能够有效应付各种状况。”

就读康培小学的吴煜棠（11岁）明年升小六，害怕打针的他，在接种过程中忍不住哭了出来。“我看到针就会害怕，可是现在没事了，只是手臂有一点痛。”

他的母亲林梅玲（50岁，宠物美容师）在上周三（22日）收到教育部的接种邀请短信后，便立即为儿子预约。

林梅玲说：“我觉得现在疫情挺严重的，我也希望孩子可以快点打疫苗。我自己完成接种后没有什么副作用，所以不会太担心。”

截至今早10时左右，信佳—凯秀民众俱乐部儿童接种中心已为约90名孩童接种疫苗。