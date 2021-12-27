亚洲股市今早起落参半 海指休市微起0.12％

（早报讯）奥密克戎（Omicron）变种病毒令投资者堪忧，亚洲股市今早起落参半，本地股市在3100点水平上方游走。

截至中午12点休市时，新加坡海峡时报指数报3111.88点，微起3.6点或0.12％。全场有175只上升股，下跌股有98只。

区域股市方面，日本、韩国和菲律宾股市下跌0.25％、0.04％和0.12％。上海和深圳股市则上涨0.2％和0.4％。香港今天休市。

兴业银行研究（RHB Research）在报告中写道，海指在奥密克戎变种毒株开始传播后大幅回调。

兴业银行研究对海指的展望保持乐观态度，但认为上升步伐可能缓慢，因为经济活动恢复正常的情况尚未明朗，投资者也还在留意着奥密克戎对新加坡和全球经济增长的影响。

个股消息方面，惠胜置地（Hatten Land）宣布与华为国际（Huawei International）达成全面合作协议后，股价一度暴涨逾20％，共有超过8000万股易手，成为全场最活跃股项。该股休市报5.7分。

惠胜置地今早披露，将与华为国际在再生能源、数据中心、云计算与企业智能（Enterprise Intelligence）、金融科技基础设施等领域探索商机。

吉宝数据中心信托（Keppel DC REIT）斥资5700万英镑（约1亿零550万新元），在英国布拉克内尔（Bracknell）收购一个数据中心。该股报2.41元，无起落。

雅诗阁公寓信托（Ascott Residence Trust）以2亿1300万美元（约2亿9120万新元）收购美国四个学生宿舍。这些学生宿舍共有1651个床位，为超过10万名大学生提供住宿。信托报1.01元，上扬1％。