VTL售票系统被批不透明不公平 星运反驳指责毫无根据

（早报讯）被批VTL售票系统不透明不公平，星运发文指出说法毫无根据，不排除日后采取法律行动维护声誉。

随着疫苗接种者旅游通道（VTL）收紧，目前只剩下星运旅游（Transtar）还可售卖接近过年期间的车票，但也因此更加难抢，让不少买不到票的人怨声载道。

网民申诉的部分就包括拿Transtar和Causeway Link的系统作比较，指后者的排队系统会知道等候时间还有领到的虚拟号码牌，但前者只有在虚拟等候室，不知道自己究竟在什么位置。

许多人也不满为何早早在网上排队的人进不去系统，有些开票时间才尝试的却又能进入系统买票，似乎完全靠运气。有些网民就用不公平不透明等字眼来形容。

Transtar昨天（12月26日）就在面簿写道：“我们注意到，某些贴子和评论在网上流传，质疑星运旅游Transtar票务服务的公平性和透明度。看到这些毫无根据的猜测，我司感到非常失望。”

公司强调，能理解许多买不到票者的失望之情，但公司绝对没有从事不公平交易，一切按照新马政府制定的标准程序运作。

“星运旅游将毫不犹豫地寻求法律行动来维护我司的声誉和保护我们的员工，他们一直在夜以继日地工作，以确保所有客户的VTL巴士旅程取得成功。”