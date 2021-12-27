马赛地冲撞五车一死四伤 目击者奔600米求助

马赛地冲撞5车，导致私召车司机枉死，有目击者惊见车祸后，狂奔600米向交警求助。

不愿透露姓名的目击者告诉记者，他当时正好在事发地点附近，但侥幸没有受到波及。

“当时我看到死者的车被撞飞到左边车道，许多人见状后，赶紧联络警方与民防部队。”

他说，由于附近有警方路障，他与另一人跑了大约600米去寻求帮助。

他也透露，之前骑电单车和开车20多年，经验丰富，但日后还会加倍小心。

“我与家人都没事，但突然遭遇如此大的变故，还是需要时间平复情绪。”

记者今早走访灵堂时，死者黄文顺的姐姐受访时指出，由于事发突然，家属至今都无法接受，但案件会交由当局处理。

据了解，死者将于今日中午12时出殡。

根据《新明日报》报道，这起致命意外是于本月23日晚上11时许发生，地点是在淡滨尼10道前往巴西立12通道方向的交界处。事故涉及四辆车子、一辆德士及一辆电单车。一辆红色马赛地失控横冲马路，直撞一辆白色轿车，59岁司机黄文顺送院伤重身亡。

目击者透露，有热心公众期间也尝试将司机黄文顺拉出，但对方卡在座位上动弹不得，无奈作罢。

“白色轿车首当其冲，车内还有两三名乘客，最后都从车窗爬出逃生。”

另外，目击者表示，电单车骑士则是腿部严重受伤，鲜血直流，至于肇祸司机则似已经昏迷，安全气囊也弹出来。

目击者表示，他昨晚（12月26日）也到灵堂祭祀死者，如今则仍很担心电单车骑士的伤势。