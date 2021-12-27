圣诞订餐出状况 西餐店创办人向顾客致歉

连锁西餐店“圣诞大餐”大规模送餐延误，Collin's创办人何清元受访时透露，受影响的共4个分店，大约150名顾客，为此诚恳致歉。

《新明日报》昨天（12月26日）报道，本地连锁西餐店Collin's的圣诞套餐在平安夜当天出现大规模送餐延误，全岛多家分店外出现大批人潮聚集，多人苦等数小时却拿不到套餐。

何清元接受《新明日报》访问时，对此诚恳道歉。

他表示，由于第三方的外送服务临时出问题，加上中央厨房断电，才在平安夜晚餐时分出状况。他说，餐厅把配送服务外包给两三个公司，岂料当天需求太高、订单太多，送餐人员严重短缺。

“此外，我们刚刚搬进新中央厨房，当晚厨房间接性停电一两个小时。由于食品都是现烤现做，烤火鸡和烧鸡的时间大受影响，我们马上让维修员过来修复。”

何清元透露，取餐地点在12个分店和中央厨房，受影响的有四个地点，大约150名顾客。其中，裕廊坊（Jurong Point）、西城（Westgate）以及实龙岗NEX购物中心的晚餐套餐无法送达，世界城（Great World City）的则严重延误，一些顾客因等太久而要求退款。

“我们出动了公司有车的员工，一共约20人，当天开车到多个地点送餐。我则守着中央厨房，确保食物品质没有问题，再帮忙到附近地点送餐。一些愿意等候配送的顾客，我们亲自把套餐送上门，也有顾客选择在圣诞节当天取餐。”

他表示，针对取消订单的顾客，店铺将全额赔偿，并赠送同等价位的礼券，团队会在这两天内处理所有退款。