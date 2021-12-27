悼念潘峇厘 李总理：他见证淡滨尼从乡村转变为摩登市镇

（早报讯）前国防部高级政务次长、淡滨尼区前议员潘峇厘昨天凌晨与世长辞，享寿89岁。李显龙总理今天（12月27日）通过人民行动党面簿发文，形容潘峇厘是名尽职尽责且有能力的议员，在他从政20年间，见证了淡滨尼从乡村到现代市镇的转变。

李总理说，1968年从政并当选淡滨尼区议员的潘峇厘，任内一直耐心照顾区内居民的需求，确保他们得到很好的照料。

除了自己的选区，潘峇厘也帮助前副总理吴庆瑞博士照顾牛车水区的选区事务，并在时任乌鲁班丹区议员张泰澄博士出国担任大使的那几年，代替他打理选区工作。

潘峇厘也先后担任交通部政务次长和国防部高级政务次长等政治职务。李总理说，潘峇厘在国防部任职期间，改善了国民服役人员的福利，也加强了公众对国民服役的支持。

1972年，潘峇厘成为战备军人协会的创始主席，负责创办一个组织来促进国民服役人员之间的情谊。从那之后，战备军协的成员和设施显著扩大和升级。时至今日，战备军协继续在加强国民服役人员的联系这方面，发挥重要作用。

也是人民行动党秘书长的李总理说，潘峇厘对行动党忠心耿耿，1988年从政坛退休后仍保持活跃，只要有机会就会支持党和基层活动。

“他尽自己的一分力，让这里变得更美好，在交棒给年轻领导人后，也继续为他们打气和支持国家目标。”

李总理上一次见到潘峇厘是在2019年的行动党65周年党大会上，两人当时还一同自拍。