辅警头部中枪身亡 验尸庭今早展开研讯

（早报讯）辅警下班后没归还配枪，公司事后报警并展开搜寻，隔天清晨在东海岸公园发现辅警头部中枪身亡，验尸庭今天揭露，辅警在事发前曾上网搜索如何用配枪自寻短见。

这起事件发生在去年9月19日，死者是42岁的马来西亚籍辅警伊兰柯（Elanko V Ganesan），验尸庭今天（12月27日）针对死因展开研讯。

负责这起案件的调查官供证时表示，死者的死因是头部中枪，警方排除他杀的可能。

调查官说，伊兰柯事发时在策安保安机构（Certis CISCO）任职，事发前一天与两名同事值班，工作时间是早上11时到晚上11时。三人当晚下班后，回到策安保安机构位于巴耶利峇的总部，两名同事跟着归还配枪，但死者却没这么做。

根据策安保安机构的规定，辅警必须在下班一小时内归还配枪。由于死者未在时限内归还配枪，策安保安机构的警报系统于午夜自动启动，搜索行动随即展开，但一直无法联系上死者，即使找上死者住处也找不到人，策安保安机构于是在隔天凌晨1时25分报警。

根据庭上播出的电眼画面，死者在更衣室穿上外套后便离开总部，并搭德士到东海岸公园，并被电眼捕捉到他曾一个人在公园附近的垃圾槽徘徊。

到了清晨6时15分，两名警员发现死者倒毙在东海岸公园的一个垃圾槽旁。他头部中枪，躺在血泊中，配枪则在身旁。医护人员当场宣告他死亡。

庭上揭露，死者事发前一天曾14次上网搜寻有关如何用配枪自寻短见的资料。

调查官说，死者相信曾有一名菲律宾籍女友，但她在2015年因癌症去世。家属和室友都认为伊兰柯性格文静，不常表露情绪。

验尸官将择日发表结论。

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