诱骗12岁女童发生关系 男子判监打鞭

（早报讯）青年以打电玩为幌子，诱骗12岁女童到家里与他发生关系，他在罪行被揭发后仍死性不改，继续向其他未成年少女伸出魔爪。

现年23岁的阿玛尔（Ammar Bakthiar，译音）面对七项控状，包括与14岁和16岁以下的少女发生关系，以及非礼未满14岁少女。他今午（12月27日）承认其中两项，最终被判坐牢6年10个月，鞭打三下。

根据案情，被告是在2016年通过新加坡儿童会认识第一名受害者。被告明知受害者年仅12岁，但还是决定对她下手。同年6月的某天，被告趁家中无人时邀受害者上门打电动，两人玩了不到15分钟，被告便开始对受害者上下其手，然后发生关系。

受害者隔年2月向辅导员吐露真相，被告的罪行才被揭发。

令人发指的是，即使被告因相关性犯罪而被警方调查，但他却丝毫不收敛，甚至在调查期间向其他未成年少女伸出魔爪。

2018年7月2日，被告使用通讯应用Telegram联系上17岁的第二受害者，约她见面。由于被告当时已有女友，受害者深感不妥，因此拒绝被告，但被告谎称另一对情侣朋友也会在场，保证不会有事。

隔天凌晨12时20分，受害者按时赴约，发现仅有被告和另一位男性友人在场，她原本想要离开，被告却再次以打电动为借口邀请受害者上他家。

把受害者引诱上门后，被告悄悄告诉友人他想与受害者上床，朋友因此借故离开，让被告和受害者独处，还应被告要求把门锁上。

被告问受害者是否愿意与他发生关系，受害者连声拒绝，尝试逃离，但被告却强行捉住受害者的手触摸自己，脱下她的衣服并指侵她两三分钟，直至受害者大力将他推开才住手。

被告事后将受害者赶出门，还发短信以受害者的“贞洁”威胁她不要将他的兽行告诉其他人。饱受惊吓的受害者在同天早上11时19分报警。