马赛地冲撞后方车辆 一家三口逃一劫

（早报讯）耳边突传引擎声，男子转头查看时，红色马赛地汽车已经撞上停在后方的车辆，两辆被马赛地猛撞的车子里的安全气囊弹出，电单车骑士也已倒地不起。

时隔四天，男子谈起事发经过时还是余悸犹存，庆幸一家三口无恙的同时，昨晚（12月26日）也特地到死者的灵堂，对家属表达慰问。

这起致命的交通事故发生在12月23日晚11时许，地点在通往巴西立的淡滨尼10道和淡滨尼1道交界处。事故涉及四辆车子、一辆德士及一辆电单车，驾驶其中一辆汽车的59岁画家黄文顺送院伤重身亡。

逃过一劫但不愿具名的男子，今天告诉《联合早报》，他当时和妻子以及八岁女儿外出回家，在事发路口停下来等红灯时，耳边突然传来一阵引擎声响。

他说：“我当下就感觉这不是一般的车速，就在我转过头的瞬间，红色汽车已经冲过了铁栏，撞上停在我后方的车辆。”

他告诉记者，确认坐在后座的妻子和女儿无恙后，自己下车尝试解救伤者。

“很多人陆续上前帮忙，把电单车骑士扶到一旁，也有人尝试把车里的乘客救出。由于车内的安全气囊已经弹出，我看不到里面具体有多少人。”

男子在救援人员和警方到场后，留下协助调查，直至凌晨1时许。他告诉记者，事发后余悸犹存，因此昨天特地到死者黄文顺灵堂慰问家属。

“时间决定了一切，差一点出事的就是我们。如今事故酿成伤亡，我只希望可以把自己所知的事发经过告诉家属和其他伤者，让他们有些许的宽慰。”

男子的住家离事发地点不远，他注意到事发路口交通繁忙，不时发生意外。