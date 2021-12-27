大士集装箱起火 一名民防人员送院

（早报讯）集装箱不知何故起火，25人自行疏散，集装箱起火时一度传出爆炸声，一名民防人员在灭火时受伤，已被送院治疗。

民防部队在面簿专页上传贴文指，这起火患发生在今天（27日）傍晚约5时30分，地点在大士南10道9号的多层停车场。

停在多层停车场四楼的集装箱不知何故失火，民防部队接获通报后赶到现场。民防部队使用一个压缩空气泡沫柱（compressed air foam jet）和一台无人驾驶灭火机（UFM）将火势扑灭。消防员也展开浇湿工作（damping down），避免火势再度燃起。

一名消防员在灭火的过程中，弄伤了胳膊肘。他随后在清醒的情况下，被送往黄廷方综合医院治疗，目前情况稳定。

在民防人员抵达前，约25人已自行疏散，没有其他人在这起火患中受伤。目前起火的原因还在调查中。

根据读者提供的视频，多层停车场四楼冒出滚滚浓烟，消防人员在救火时，集装箱突然发生爆炸。

目击者王涛（42岁，制造业）受访时说，集装箱内的物品突然爆炸，相信消防员是在此时受伤。