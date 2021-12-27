本地新增280起冠病病例 输入病例占134起

（早报讯）本地​今天（12月27日）​新增280起冠病确诊病例，其中输入病例占了接近一半，共134起，再度写下新高。

今天有101人确诊感染奥密克戎变种毒株，其中22起是本土病例，79起从境外输入。

根据卫生部网站​今晚​更新的数据，新增的280起病例中，141起是社区病例，五​起来自客工宿舍，其余134起从境外输入，占总病例近一半。

每周社区病例增长率从昨天的0.58增至今天的0.62，但已连续45天低于1。今天有三人因冠病并发症逝世，死亡病例累计825起。

目前有363名冠病病患住院，其中17人情况危急，在加护病房接受插管治疗；九人病情不稳定，在加护病房观察。另有42名住在普通病房的病患需要输氧。加护病床整体使用率从昨天的50.1％，略减至今天的49.3％。

过去一天有319人出院或完成隔离。

截至​昨​天，全国人口中87％已完成两剂疫苗接种，37％已施打追加剂。按符合接种条件的人口计算，则有96％完成接种。

随着更多人完成疫苗接种和施打追加剂，过去28天确诊的1​万3467起病例中，98.7％无症状或只出现轻微症状。0.8％需要输氧，0.3​％在加护病房治疗，0.3％病逝。

截至今天中午，本地确诊病例累计27万8044起。