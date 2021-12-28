周二开盘可关注的股票

（早报讯）在乐观情绪推动下，美股周一连续第四个交易日收涨，标普500指数再次收创历史新高。
截至收盘，道琼斯指数涨0.98%，报36302.38点；标普500指数涨1.38%，报4791.19点；纳斯达克指数涨1.39%，报15871.30点。
虽然奥密克戎变种毒株新病例激增，但研究表明，与其他变种毒株相比，奥密克戎的住院风险较低，因此市场仍对股市前景保持乐观。
海峡时报指数周一微跌4. 04点或0.13％，闭市报3104.24点。
以下是周二（12月28日）开盘可关注的股票。
- 丰树北亚商业信托（Mapletree North Asia Commercial Trust）和丰树商业信托（Mapletree Commercial Trust）今早开市前要求暂停交易，将发布文告。
- 胜科海事（Sembcorp Marine）宣布，旗下独资子公司PPL Shipyard（简称PPLS）和Borr Drilling达成协议，把来自后者的应收款项从2023年延迟到2025年。Borr Drilling于2017年10月和PPLS达成协议，以13亿美元收购九个钻油台，支付了5亿美元的款项，剩余8亿美元从交付日起的五年内支付，Borr Drilling根据市场利率支付利息，剩余款项和利息由钻油台和企业担保作抵押。Borr Drilling于2017至2019年期间接货，抵押贷款仍旧生效，八台钻油台已经获得合约，正在运作。Borr Drilling同意支付一笔延期费用，并会提早支付原定2023年第一季应付的资本化利息。剩余的资本化利息将于2023年和2024年每季度支付。Borr Drilling也承诺为贷款和可转换债券再融资或延长到期日至2025年或之后。