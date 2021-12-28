周二开盘可关注的股票

（早报讯）在乐观情绪推动下，美股周一连续第四个交易日收涨，标普500指数再次收创历史新高。

截至收盘，道琼斯指数涨0.98%，报36302.38点；标普500指数涨1.38%，报4791.19点；纳斯达克指数涨1.39%，报15871.30点。

虽然奥密克戎变种毒株新病例激增，但研究表明，与其他变种毒株相比，奥密克戎的住院风险较低，因此市场仍对股市前景保持乐观。

海峡时报指数周一微跌4. 04点或0.13％，闭市报3104.24点。

以下是周二（12月28日）开盘可关注的股票。