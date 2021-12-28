胜科海事推迟客户的应收款项至2025年

（早报讯）胜科海事（Sembcorp Marine）宣布，旗下独资子公司PPL Shipyard（简称PPLS）和Borr Drilling达成协议，把来自后者的应收款项从2023年延迟到2025年。

Borr Drilling于2017年10月和PPLS达成协议，以13亿美元收购九个升降式钻油台，支付了5亿美元的款项，剩余8亿美元从交付日起的五年内支付，Borr Drilling根据市场利率支付利息，剩余款项和利息由钻油台和企业担保作抵押。Borr Drilling于2017至2019年期间接货，抵押贷款仍旧生效，八台钻油台已经获得合约，正在运作。

Borr Drilling同意支付一笔延期费用，并会提早支付原定2023年第一季应付的资本化利息。剩余的资本化利息将于2023年和2024年每季度支付。Borr Drilling也承诺为贷款和可转换债券再融资或延长到期日至2025年或之后。

胜科海事指出，升降式钻油台业务正在改善，Borr Drilling的营运表现也随之改进。集团愿意给予Borr Drilling更多时间来取得更多营运现金流，支付债务和加强资产负债表。

集团表示，这项协议对集团2021财年的每股净有形资产或盈利预计没有实质影响。