职总平价超市折扣计划延长至明年底

（早报讯）职总平价超市每周给予建国一代、立国一代和社保援助计划（CHAS）蓝卡折扣计划，从下月1日起再延长一年，至2022年12月31日；这三项折扣计划延长后预计能协助年长消费者节省超过1100万元。

建国一代家属代购计划也同样获得延长，至明年6月30日。持有建国一代卡的年长者的家属，每逢星期一和星期三，可继续代持卡者到职总平价超市购物，以享有3%的折扣优惠。

职总目前共有四项协助年长者及低收入家庭的计划，除上述三项计划，还包括自2002年推出、每逢星期二2%折扣的乐龄消费者折扣计划，该常年计划每年折扣总额逾200万元。所有折扣计划消费限额为200元。

职总平价今天（12月28日）发文告说，乐龄消费者、建国一代和立国一代的三项折扣计划今年所享的折扣总值，已超过1000万元，而今年7月推出的社保援助计划（CHAS）蓝卡的折扣额，则预计超过73万元。

职总平价集团总裁谢健平说，大流行病带来的不确定性影响了社区中的年长者和弱势群体，职总平价延长各种折扣计划旨在进一步为受影响者提供援助，同时希望建立更有韧性的社会。

职总自2008年起，已拨款逾1亿5800万元给职总平价基金，用作各种慈善用途，包括去年拨款2000万元给职总平价基金，向受疫情影响的不幸群体伸援手。

职总平价也希望折扣计划可以启发社区组织，肯定建国一代和立国一代的贡献。