本地股市早盘涨0.54%

（早报讯）在隔夜美股创新高后，亚洲股市周二（12月28日）早盘多数上扬，本地股市上涨0.54%。

新加坡海峡时报指数截至中午12时报3120.87点。海指成分股中，银行股、创业公司（Venture）和新航（SIA）领涨。

交易额最高的个股依次是星展集团（DBS）、新电信（Singtel）、大华银行（UOB）、丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust）、UMS控股、华侨银行（OCBC）。

交易最活跃的股票是欧圣集团（Oceanus Group Limited）、康盛医疗集团（Thomson Medical Group）、惠胜置地（Hatten Land）。

日本股市早盘攀升约1%，印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、韩国、台湾和泰国股市都上扬。香港恒生指数下跌0.13%，上证综指跌0.21%。澳大利亚、新西兰休市。

在标准普尔500指数隔夜创新高后，美股指数期货早盘下跌，由于假期交易淡静，交易量低于平均水平。

中国人民银行周一举行2022年工作会议后发布声明说，将肩负稳定宏观经济的责任，积极推出货币政策，继续为企业降低融资成本，扶持实体经济。此外，央行也表示会更好满足买房人士的合理需求，推动房地产领域的健康发展。

在美股的带动下，全球股市今年有望连续第三年取得双位数回报率。

Whittier Trust首席投资官巴加特（Sandip Bhagat）说，应对冠病疫情所推出的政策巨大，这些对未来都具有深远的影响，股票会继续上涨。

交易公司Securequity的交易员阿夫萨尔（Jawaid Afsar）指出，2022年仍然会面对冠病不确定因素，但好消息是，世界卫生组织说疫情可能会在接近明年底时候结束。