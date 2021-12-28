电商诈骗案激增 三个月近400人被骗450万

（早报讯）电商诈骗案件呈上升趋势，近三个月内就有约400人上当受骗，被骗金额超过450万元。警方指出，骗子的主要诈骗手法为假扮电商平台职员，通过电邮、短信或电话，诱导受害人透露账号密码等重要信息。

警方表示，电子商务相关的诈骗案件持续呈上升趋势，10月至今已有至少398名受害人受骗，累计损失达450万元。

这也意味在最近三个月，每月平均发生132起类似案件，每个月平均损失约150万元。在今年9月发生的类似电商诈骗案件中，受害者累计损失仅约76万4000元。

根据警方的调查，自称是电商平台工作人员的诈骗分子会致电受害人，称受害人的账号出了问题、付款数额与记录不符，或是中了奖等等。

骗子接下来便会以协助解决问题或领奖为由头，诱导受害人交出平台账号的密码、信用卡资料和一次性密码（OTP）等重要信息。

一般上受害人发现信用卡被盗用、出现未授权交易后，才知自己上当受骗。

当局提醒，公众不应通过电话向任何人透露个人信息，财务相关的信息更应该小心。另外，网络银行的账号和密码，以及一次性密码，在任何情况下都不该告知他人。

若有疑问，公众可随时上官方网站查询，辨别信息真伪。若发现信用卡或转账卡出现未经授权交易，应该立即通知银行并将卡取消。

任何关于这类案件的线索，公众可通过警方热线1800-255-0000或上网举报。欲获取最新的防诈骗信息，可拨打反诈骗热线1800-722-6688或上网了解如何防范诈骗。