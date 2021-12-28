男食客咖啡店偷钱包 失主诉损失1000元已报警

（早报讯）新档口尚未开业，女小贩就先破财。女子忙着在档口张罗准备开业做生意，随手将背包搁在档口前，结果疑遭咖啡店的男食客“顺手牵羊”取走，无端端损失近1000元，愤而报警处理。

这起事件发生在上周五（12月24日）上午10时许，地点在马西岭工业区1路一间咖啡店。

女小贩的男友沈先生（33岁）受访时表示，女友早前在咖啡店租下一个档口，两人事发当天到档口张罗开张事宜，女友随手将背包放在档口前的桌子上。

两人忙着整理档口，没多留意背包，没料到了中午11时许，咖啡店职员突然拿着一个装有身份证的女装钱包四处走动，询问有谁掉了钱包。

沈先生凑上前一看，发现身份证原来是女友的，两人于是赶紧查看背包，才发现女友的钱包被偷。为了查明真相，两人急忙要求查看咖啡店的电眼画面。

两人查看电眼画面后发现，有一名身穿黑色T恤，原本在不远处与友人一起用餐的中年男子，用餐完毕东张西望，友人离开之后，他便起身走向背包，伸手取出背包里的钱包，转身疾步走开。沈先生说：“他过后应该是去了咖啡店的男厕，取走钱包里的值钱物品后，便将钱包丢在男厕里。”

沈先生称，女友丢失的钱包装有约1000元现金、易通卡及几张信用卡，事发后他们立即到银行冻结银行卡，也报警处理。

警方受询时证实接获报案，目前调查仍在进行中。