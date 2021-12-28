雄狮主帅吉田达磨离任 结束两年多执教生涯

（早报讯）新加坡足球总会宣布，雄狮主帅吉田达磨离任，结束两年多的执教生涯。

吉田达磨今天（12月28日）下午在惹兰勿刹体育场举行的记者会上表示，自己是因为个人原因做出这个决定。

“身为一个父亲，身为一个丈夫，身为国家队的教练，我一直百分之百全力以赴。”

他说：“一年前，我有很多选择，可以选择回日本或者是去其他国家。考虑到家人，我有想过回国，但因为冠病疫情的缘故，我知道这不可能。”

吉田达磨在记者会上感谢球员对他的支持，“虽然我的英文不是很好，但是他们都很努力去尝试接受。”

他说：“我要向大家说一声谢谢，我在Instagram上也收到了很多的信息，我不能一一回复，今天是一个很好的契机，对新加坡所有的粉丝说声谢谢。感谢大家对我的支持。”

2019年5月上任至今，吉田达磨总共率领雄狮出战20场比赛，战绩为6胜4和10负。上任伊始，他便率领雄狮连战连胜，面对巴勒斯坦、也门、战和约旦丝毫不逊色，表现令人眼前一亮，可惜随后的疫情让他的改革被迫中断了超过一年。今年2月，新足总宣布吉田达磨与雄狮续约至2022年12月。圣诞之夜，吉田达磨率领雄狮在铃木杯半决赛次轮比赛中与印尼奋战至加时赛，最终以3比5的总比分遭淘汰，无缘晋级。

过去一周，日本媒体就有报道称，日本乙级联赛球队甲府风林有意邀请吉田达磨回归执教，后者曾在2017/18年赛季担任该队主帅。吉田达磨将乘搭明晚的班机离新回返日本。