新交所与深交所签备忘录 以实现挂牌基金市场互联互通

（早报讯）新加坡交易所（SGX）与深圳证券交易所（SZSE）签署谅解备忘录，以实现中新挂牌基金（ETF）市场互联互通，为双方交易所的投资者提供更广泛的投资选择。

新交所今天（12月28日星期二）的文告说，根据该谅解备忘录，新交所将与深交所合作，通过支线挂牌基金（feeder ETF）上市，连接双方交易所的挂牌基金，从而共同发展并推动中国和新加坡的挂牌基金市场。这不仅让本国挂牌基金发行商能够借力跨境资本流动，还使投资者可以通过本国交易所买卖海外挂牌基金。

新交所首席执行官罗文才说：“亚洲对挂牌基金的强劲需求彰显了该地区日益增强的作为全球挂牌基金中心的角色，我们对这一合作将带来的机遇深感振奋。这也是我们致力支持中国国际化进程的承诺。我们期待与国内交易所携手合作，加强中新挂牌基金市场的发展，并继续扩展与更多区域伙伴的合作。”

深交所总经理沙雁说:“两所将在备忘录框架下，积极做好挂牌基金互通产品筹备工作，进一步推动跨境产品创新，拓宽互联互通渠道，为两国投资者提供多元化的跨境投资选择。”

截至2021年11月底，新加坡挂牌基金资产超过120亿新元，较一年前增长近50％。目前，新交所拥有35只不同资产类别的挂牌基金，其中包括由南方东英资产管理有限公司（CSOP Asset Management）管理的全球最大的中国政府纯债挂牌基金。深交所目前有212只挂牌基金上市，总市值达390亿美元。

新交所今天股价涨0.86％，闭市报9.38元。