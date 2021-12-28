本地新增365起冠病病例 输入病例占173起

（早报讯）本地​今天（12月28日）​新增365起冠病确诊病例，其中输入病例共173起，再度写下新高。

今天有134人确诊感染奥密克戎变种毒株，其中40起是本土病例，94起从境外输入。

根据卫生部网站​今晚​更新的数据，新增的365起病例中，191起是社区病例，一起来自客工宿舍，其余173起从境外输入，占总病例近一半。

每周社区病例增长率从昨天的0.62增至今天的0.67，但已连续46天低于1。今天没有人因冠病并发症逝世，死亡病例累计825起。

目前有303名冠病病患住院，其中17人情况危急，在加护病房接受插管治疗；六人病情不稳定，在加护病房观察。另有43名住在普通病房的病患需要输氧。加护病床整体使用率从昨天的49.3％，略减至今天的49.1％。

过去一天有285人出院或完成隔离。

截至​昨​天，全国人口中87％已完成两剂疫苗接种，38％已施打追加剂。若是按符合接种条件的人口计算，加上已开始接种的5至11岁的儿童，则有91％完成接种。

随着更多人完成疫苗接种和施打追加剂，过去28天确诊的1​万2441起病例中，98.7％无症状或只出现轻微症状。0.8％需要输氧，0.2％在加护病房治疗，0.2％病逝。

截至今天中午，本地确诊病例累计27万8409起。