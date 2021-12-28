城市发展宣布委任集团首席运营官和董事会变动

（早报讯）城市发展（CDL）今天（12月28日星期二）闭市后宣布多个董事会和管理层人事变动，明年1月1日生效。

它宣布委任郭益升（40岁）为集团首席运营官。目前担任集团首席策略官的郭益升，是城市发展执行主席郭令明的侄子、城市发展已故副主席郭令裕的儿子、执行董事兼集团首席执行长郭益智的堂弟。

城市发展也宣布杨烈国（75岁）由独立非执行董事改为非独立非执行董事，因他担任城市发展的董事已超过9年。杨烈国同时将卸下提名委员会主席和成员以及可持续发展委员会成员之职。Ong Lian Jin Colin将接任为提名委员会主席，而Chong Yoon Chou将出任可持续发展委员会成员。

该公司指出，杨烈国原本有意退出董事会，但提名委员会建议他继续担任董事，以维持董事会中经验丰富的独立董事和新独立董事的平衡。

城市发展同时也宣布委任邓爱爱（58岁）为独立非执行董事。城市发展指出，邓爱爱是贝克麦肯思国际律师事务所（Baker McKenzie.Wong & Leow）的一名主管，她领导律师事务所负责蓝筹客户的好些具有标志性的交易，并且是事务所的亚太区主席和环球执行委员会的成员。

邓爱爱也是新加坡旅游局的董事以及创办新加坡气候治理组织（Climate Governance Singapore）的指导委员会成员，该组织是世界经济论坛的气候治理倡议的新加坡分会，旨在提高非执行董事对气候变化的影响的认识。

城市发展今天股价涨0.89％，闭市报6.78元。