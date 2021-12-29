（早报讯）疫情担忧退减和粉饰橱窗活动等多方面的利好因素，促使新加坡海峡时报指数昨日回涨24.17点或0.78％，闭市报3128.41点。

标普500指数打断四连升的态势，隔夜在盘中创下新高后稍微收跌0.1%，纳斯达克指数跌0.56%，而道琼斯工商指数则上扬0.26%。

本地今天值得关注的股票如下：

*口福（Koufu）今早要求暂停交易，表示有消息要宣布。

*运通网城房地产信托（EC World REIT）昨晚表示，之前代表买房与信托洽商要收购信托所有物业的Forchn International已基于目前的市场情况，以及人民币对新元汇率的波动，而决定不进行交易。该信托昨天0.62%，收报0.80元。

*新加坡交易所与深圳证券交易所（SZSE）昨天宣布签署谅解备忘录，以实现中新挂牌基金（ETF）市场互联互通，为双方交易所的投资者提供更广泛的投资选择。

新交所说，根据该谅解备忘录，新交所将与深交所合作，通过支线挂牌基金（feeder ETF）上市，连接双方交易所的挂牌基金，从而共同发展并推动中国和新加坡的挂牌基金市场。

这不仅让本国挂牌基金发行商能够借力跨境资本流动，还使投资者可以通过本国交易所买卖海外挂牌基金。新交所昨天起0.86%，收报9.38元。

*以约550亿越南盾（326万新元）脱售所持越南德士公司（Vietnam Taxi Co.）的70％股权。

康福德高指出，买方是Helios Service and Investment Joint Stock Company。售价是考虑到越南德士公司的账面价值和净有形资产值。该股昨天涨1.45％，闭市报1.40元。

*城市发展昨日闭市后宣布三个董事会和管理层人事变动，明年1月1日生效。它宣布委任邓爱爱（58岁）为独立非执行董事，她是贝克麦肯思国际律师事务所（Baker McKenzie.Wong & Leow）的一名主管。城市发展同时也宣布杨烈国（75岁）由独立非执行董事改为非独立非执行董事，因他担任城市发展的董事已超过9年。

城市发展也宣布委任首席策略官郭益升（40岁）为集团首席运营官。郭益升是城市发展执行主席郭令明的侄子、城市发展已故副主席郭令裕的儿子、执行董事兼集团首席执行长郭益智的堂弟。