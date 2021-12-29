过半小四至小六生已预约接种疫苗

（早报讯）受邀接种冠病疫苗的小学四年级至六年级学生中，过半已预约接种，其中数千名已接种首剂疫苗。

教育部长陈振声今早（12月29日）发面簿贴文透露以上消息。他说，自当局开始邀请小四至小六的学生首先预约接种疫苗以来，短短一周内就有超过一半受邀者预约，这是一个非常令人鼓舞的开始。

五岁至11岁儿童冠病疫苗接种计划本周一（12月27日）正式启动，首日就有3300名明年就读小四至小六的学生接种了第一剂疫苗。

另外，政府也从本月26日起开放让就读于非教育部学校的九岁至11岁学生，通过全国预约系统预约接种，目前已有超过5000人注册。

明年在教育部小学和回教学校就读小一至小三的学生可从1月5日起注册接种，而其他五岁至八岁的孩童则可从1月6日起，通过全国预约系统注册接种。

陈振声在贴文中再次呼吁家长让符合条件的孩子尽快接种，以保证孩子和社区的安全。他理解许多家长希望在周五至周日带孩子前去接种疫苗，但他再次鼓励家长考虑预约周一至周四的时段，好让孩子尽快接种。

“家长无须担心，若孩子在上课时间接种疫苗或接种后感到身体不适，他们可获得病假。如果有需要，学校也会做出必要安排，帮助学生跟上课业。”

但一名网友在陈振声的面簿贴文下留言说，许多家长希望为孩子预约周五至周日的时间段接种疫苗，主要是因为孩子若打针后出现发烧等副作用，父母无须请假就能利用周末时间在家中照顾孩子。