哈莉玛总统新年献词：更乐观迈入2022年

（早报讯）人们与冠病共存至今已有两年，除了日常生活和行动中面对诸多限制，商业活动也受到严重影响，但哈莉玛总统强调，前路并非愁云密布，情况已在逐渐好转，人们无须生活在恐惧之中，而是可以更加乐观地迈入新的一年。



总统哈莉玛今天（12月29日）在面簿发布新年献词视频时指出，虽然我国仍面临巨大的不确定性，尤其是关于奥密克戎变种毒株还存在许多未知数，但当我们回首2021年时，这一年所完成的工作令人满意，并且应该以乐观的心态展望2022年。

哈莉玛强调，我国的疫苗接种率非常高，接种计划如今也扩展至儿童。比起未接种者，接种后感染冠病包括奥密克戎时，症状也较轻微，因此我们必须继续推进冠病疫苗接种和施打追加剂的计划。

“无论我们做好多少计划和准备，这个病毒仍将继续让我们惊讶。迄今为止，没有科学家或卫生专家可以非常肯定地预测或解释是什么原因导致疫情数据在世界各地上升或减少。我们应该做好心理准备冠病接下来仍有可能大规模传播，包括新型变种毒株的出现，并且做好应对的准备。”

她解释，冠病给人们带来的一个重要启示是必须为冲击和危机做好准备，这不会是最后一次疫情，或经济或社会所面对的最后一次巨大冲击。“无论是整体经济或个人，我们都必须建立反弹的韧性。”

虽然冠病带来了种种困难，哈莉玛庆幸我国社会仍保持坚强且团结。"国人支持当局为预防病毒传播而实行的公共卫生措施，因为他们相信政府会做正确的事情。”

哈莉玛说，我国一向非常明智地管理财政资源，因此疫情期间所推出的多项支持措施，都是动用国家储备金，而无须通过借贷来帮助人们或企业。

“这样我们就不会遇到其他国家所遭遇的问题，让后代背负大笔债务负担。”

哈莉玛感谢所有捐赠者、义工、社区服务机构以及社会工作者挺身而出帮助有需要者，以及无私不懈地在前线奋斗的工作人员，因为他们的努力，医疗、交通和基本设施才能继续正常运作。“我希望我们能继续善待和支持那些面临心理健康挑战的人。”