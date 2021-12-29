本地股市周三早盘微涨0.23%

（早报讯）“圣诞老人升势”在一阵欢悦后退席，许多亚太股市今早先起后跌，而尽管本地股市早盘稍微上扬，但预料已来到这股涨势的尾声。

截至中午12点休市时，新加坡海峡时报指数微涨0.23%至3135.74点。早盘最高点是3137.81点，最低点3133.21点。

深圳跌1.13%，上海跌0.79%，香港跌0.87%，日本也下滑0.69%。

泰源私人有限公司（TerraSeeds）技术分析培训主管王彬妮接受《联合早报》访问时说，尽管海指今早开盘向上跳空（gap up），但她不认为会持续上扬。

从技术图形来看，海指已形成“孤独十字星”形状，意味着短期内预料不会有多大作为，而且上行偏向受阻。

与此同时，已涨至历史高位的星展集团（DBS）以及大华银行（UOB）也同样出现“十字星”的技术图形。

她指出，海指本月13日，遇到了3150点的阻力点，尽管昨天上扬，但再次逼近这个阻力点。

“除非这一两周有特别事件发生，否则海指将会保持在这个点位。”

个股消息方面，Digilife Technologies今天凌晨宣布将以760万元，收购业务横跨多个领域的Stradbroke Investments的71%股权。该公司将以每股1.39元发出550万股，给脱售股权的香港投资控股公司TG Holdings HK，以资助这项收购。

Stradbroke Investments是一家本地公司，业务包括黄金贸易、渔业、木材贸易和房地产。它也拥有数码应用产品公司HYLF的51%的股份，以及位于乌美4道152号的一座5层多用途独立建筑。

另外，口福（Koufu）今早要求暂停交易，表示有消息要宣布。

运通网城房地产信托（EC World REIT）昨晚表示，之前代表买方与信托洽商要收购信托所有物业的Forchn International已基于目前的市场情况，以及人民币对新元汇率的波动，而决定不进行交易。该信托昨天0.62%，收报0.80元。