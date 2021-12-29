联昌银行网络服务连续三天故障 用户：转账款项不知去向

（早报讯）联昌银行网上银行服务系统出现故障，有用户投诉已连续三天无法登录，还有人今早一度成功登入网上银行，却在转账时遭遇系统故障，所转款项不知去向。

根据联昌银行新加坡（CIMB Bank Singapore）今早（12月29日）在网站上发布的公告，网络银行服务CIMB Clicks正在进行系统维修，“我们的一些客户目前在使用CIMB Clicks时面对连接中断的问题。我们正尽最大努力解决问题，并对造成的不便致以诚挚的歉意”。

据了解，一些用户在过去三天期间，曾短暂成功登入系统。但即使成功登入，也无法完成转账等操作。

其中一名用户李兴胜（36岁）受访时说，他从三天前就一直在尝试登陆联昌网上银行，终于在今天上午约11时成功登入。

“我每个月都会汇钱去马来西亚的户口，所以在成功登陆后就如常进行转账操作。一切看似很顺利，但是到最后一个步骤的时候，系统又显示出现错误，所以我也不知道我的钱去了哪里。”

李兴胜透露，他在多次尝试后，终于在中午约12时30分成功联系上了银行接线人员。

“虽然拨通了热线，但是接线人员说，我的钱不在新加坡的户口，也不在马来西亚的户口。由于系统故障，他们现在也不能做些什么，也不清楚系统什么时候能够恢复。”

《联合早报》已致函联昌银行及新加坡金融管理局要求答复。