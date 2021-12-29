家藏十多把“枪” 男子被控气枪射伤人

男子涉在私宅收藏了十多把“枪”，还被指用气枪射伤他人，遭控上法庭。

许姬安（译音，48岁）面对一项私藏军火、一项进口违禁物品，以及一项鲁莽行为导致他人受伤的罪名。他目前以1万5000元保释在外。

警方是在去年4月将被告逮捕。据之前发布的文告，警方是在接获伤者的报案后介入调查，指他在景万岸（Kembangan）一带的罗弄马来由（Lorong Melayu）遭塑料弹丸射伤。

控状显示，伤者是一名华族男子，他于去年4月7日傍晚6时45分左右，在罗弄马来由以及惹兰依萨（Jalan Ishak）的交界处遭被告用软弹气枪（airsoft gun）发射的弹丸（pellet）射伤了右手臂。

根据控状，被告的就住在惹兰依萨，警方从他的家中搜出了两把玩具弩弓、两把玩具散弹枪、一把玩具手枪、七把用电池发动的玩具冲锋枪、以及三把用电池发动的玩具狙击枪。

被告已经聘请了代表律师。案展明年1月24日过堂。

软弹气枪及任何使用压缩气体发射粒丸的枪支都属于军火，受军火与爆炸物法令管制，任何人未经批准不得持有。根据法令，非法拥有枪械者可面对最长三年的监禁，另加最高罚款1万元。

无证非法进出口军火、爆炸物者，初犯者可被判坐牢最长两年，另加罚款高达10万元，或货物市值的三倍。

鲁莽行为造成他人受伤者，可被判坐牢长达一年，或罚款5000元，或两者兼施。