未接种自雇人士也不可进入工作场所

（早报讯）未接种冠病疫苗的自雇人士须和雇员一样遵守接种措施，包括从明年1月15日起不可进入工作场所。从星期六（1月1日）起，多达半数居家办公的员工将可返回工作场所上班，当局鼓励这些员工仍每周自行进行抗原快速检测（ART）。

根据劳资政伙伴更新的工作场所安全管理措施要求，由于工作场所的需求和商业模式各异，雇主最适合决定相关的工作安排，以确保运作效率和可持续性。

政府早前宣布，1月1日起，未完成接种的员工必须取得阴性的活动前检测结果，才能进入工作场所。15日起，这些员工即使检测呈阴，也不可返回工作场所，已接种至少一剂疫苗、但尚未完成接种的员工则可宽限至31日。

人力部网站指出，除了雇员，自雇人士同样须遵守这些疫苗接种措施，场所业主须确保在场的所有员工都遵守要求。

根据最新指导原则，雇主也须确保返回工作场所的员工遵守一系列安全管理措施，包括在没必要的情况下不摘口罩，以及不在工作场所进行社交聚会、各自用餐等。

雇主也应错开员工的上班时间，并允许灵活的时间安排，同时不要把员工交叉部署到多个工作地点。若举行工作相关活动，也须遵守防疫安排。

劳资政伙伴指出，工作场所仍是德尔塔变种毒株在员工当中传播的最常见场所之一，雇主须对员工和工作场所的安全负责，也应做好准备在有员工确诊染病时妥善应对。