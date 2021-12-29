陆路VTL有人买票不上车 每天空位一至三成

（早报讯）新马陆路疫苗接种者旅游通道（VTL）车票一票难求，但有网友搭巴士从新加坡回马来西亚新山时发现车上竟有近半空位，对此两家指定短程巴士服务业者证实确实有购票者没上车，导致每天都有10%至30%的空位。

巴士业者呼吁成功购票者不要浪费车票，若有事取消行程，可提前联系安排退票，所属座位将保留作紧急用途。

星运旅游（Transtar）董事经理叶础辉受访时说，有意退票者可电邮通知，但无法获退款；这些最后一分钟空出的车票不会再公开发售，有紧急需要者如家属病重或逝世，可通过同样电邮联系购票。

“我们会视个案斟酌处理，他们须要出示相关证件例如死亡证书或病危通知及关系证明，乘客不能马上上车，需要三天的处理时间，他们也得付款购票。”

叶础辉透露，前往新山拉庆车站的巴士空位情况较少，平均只有约一成空位，但新山返回本地的空位情况则逾20%。

另一家巴士业者汉达英达（Causeway Link）也观察到类似情况，其中从新山出发的巴士，甚至有逾三成的购票者没上车。

该公司副执行董事林镇芳说，由于没有联系购票者，因此不清楚什么原因导致他们取消行程。为了避免类似情况一再发生，该公司正研究推出退票功能，目前正等待当局批准。

前往新山的陆路VTL车票单程售价15元，返程则是20令吉（约6.48新元），且只能网上购票，购票后不能退票、退款或转让。