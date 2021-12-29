骆建佑回体校分享心得：别害怕失败

（早报讯）新加坡头号羽毛球男单名将骆建佑今天（29日）下午回返母校新加坡体育学校分享经验，他告诉现场学弟学妹：“要敢于梦想，勇于实践，不要害怕失败。”

24岁的骆建佑在2010年至2013年期间在我国体校求学，他本月在韦尔瓦世界羽毛球锦标赛夺冠后，一举成名，成为许多后辈们的偶像。

时隔多年再度回到体校，骆建佑感触良多。礼堂播放他在世锦赛决赛中打败印度对手斯里坎的集锦，现场大约20名学生在他拿下致胜的一分时，为他欢呼鼓掌，祝贺他为新加坡羽坛写下历史。

骆建佑随后与两名学生李盈璇和李静怡在台上分享这几个月的比赛心得。他表示，多年前的他也是坐在台下听前辈分享的普通学生，他希望在座的每一位都勇于追求梦想。

“我以前也是像你们一样，坐在台下听李宗伟（前马来西亚羽球一哥）、陶菲克（印度尼西亚退役名将）分享经验。我曾经是你们，你们以后也会是我。我想对你们说的是，成为更好的人，自律是一定要的，每个人都有不同的才华，如果目标明确，就去追，不要害怕失败。只有在失败时你才能学习得更多。”

分享会结束后，骆建佑将在世锦赛夺冠的签名球衣送给体校留念。他事后笑称：“这件球衣是我在世锦赛穿过的，只有一件，所以没办法给新的。”

他之后马不停蹄赶到二楼的羽球场为现场二十多位学生签名、合影，直到下午4时30分才离开。

骆建佑下半年表现出色，接连赢得荷兰公开赛、德国海洛公开赛和世锦赛冠军锦标，在印尼公开赛也获得亚军。他回来狮城近两个星期，本周末将前往迪拜与世界第一的安赛龙继续训练，然后在下星期六（1月8日）前往印度参加印度公开赛。