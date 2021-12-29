涉传播猥亵视频照片 青年将被控上法庭

（早报讯）一名22岁男子涉嫌在网上传播淫秽材料遭警方逮捕，明天（12月30日）将被控上法庭。

警方今天（12月29日）发布文告，指当局在9月4日接获通报，一名男子把淫秽视频和照片上传到自己在网络平台“OnlyFans”的账号。警方在10月11日查封了这个账号，并根据刑事诉讼法第39条下令男子不得登入该账号。

警方在传达命令时就警告男子，一旦违反命令将构成刑事犯罪。但男子死性不改，写信给“OnlyFans”管理员称自己的账户不安全，并要求重置密码。男子随后重新登入自己的账户，继续使用该账户和另一个账户上传更多淫秽视频和照片。根据诉讼法第39条文，不遵守警方禁止使用账号的罪名一旦成立，可被判罚款最高5000元，监禁最长6个月，或两者兼施。

因涉嫌通过两个“OnlyFans”的账号以电子方式在网上传播淫秽材料，男子将在刑事法典第292条文下被控两项罪行，一旦罪成可被判入狱三个月或罚款，或两者兼判。

此外，警方也在11月1日向男子发出新命令，禁止他登入两个“OnlyFans”的账户。警方目前正在进一步调查他可能触犯的新罪行。

警方提醒公众，根据刑事法典，以电子方式传播任何淫亵材料都是违法的。参与任何以电子方式传送淫秽视频和照片的行业或从中获得利润，或为售卖的淫秽资料做广告，亦属违法。公众如知道任何从事上述相关活动的人，可向警方举报。