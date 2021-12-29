新中双边合作联合委员会召开年度会议 签署14项谅解备忘录与合作协议

（早报讯）新加坡与中国间最高层级的双边合作机制——新中双边合作联合委员会（JCBC）今天（12月29日）下午召开年度会议。两国领导人同意在数码经济、绿色发展等领域探讨新合作机遇。

今年的JCBC由我国副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰和中国国务院副总理韩正共同主持。根据总理公署文告，王瑞杰和韩正在JCBC前的双边会议中，重申新中两国间的卓越关系。

王瑞杰在会后的记者会上披露，他向韩正分享了新加坡在疫情期间如何安全地重开边境，并希望在中国重启跨境旅行时，新加坡成为与中国恢复航空往来的首批国家之一，韩正对此表示支持两国依据各自卫生协议，安全地重启新中跨境旅行，并支持双方官员就此加强讨论。

由于疫情关系，JCBC连续第二年以视讯连线方式召开会议。两国政府部门、企业和机构在会后签署了14项谅解备忘录与合作协议，范围涵盖经贸往来、城市治理、生态保育和文化交流等多个领域。

始于2004年的JCBC，是新加坡与中国之间的副总理级双边机制，其制度设计是在新中两国轮流开会，双方在会上全面探讨两国在贸易、金融、政府间合作项目等方面的进展，并确认新合作领域。

共有10位内阁部长出席了JCBC会议，占我国内阁成员的一半。